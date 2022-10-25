被日帝强征受害者强烈抗议由韩企捐款赔偿

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韩国国际广播电台报道：被日帝强制征用受害者方面表示，政府已通报不是用日本企业的资金，而是用韩国企业的资金提供赔偿的方案，受害者方面对政府的应对提出了抗议。被日帝强征受害者方面26日下午召开紧急记者会，公开了政府前一周向受害者介绍的“有力方案”，并表明了全面拒绝的立场。受害者表示，政府介绍该方案时称，首先由被日帝强征受害者支援财团接受韩国企业的捐款，在筹得款项后再向受害者提供赔偿金。而受害者方面的核心要求事项，即日本战犯企业参与赔偿和道歉并未包括在方案之内。负责上述赔偿事宜的行政安全部下属被日帝强征受害者支援财团已开始进行财团章程变更。最近举行的该财团理事会会议在章程设立目的和事业范围处新增“被强征受害者补偿、赔偿、支援”等表述。对此，受害者方面明确表明拒绝立场。被日帝强征受害者法律代理人金世恩（音译）表示，虽然受害者方面已表明不同意通过财团提供赔偿金，但政府却试图通过这一程序取代日企的赔偿，这给受害者带来了另一种伤害。受害者方面谴责称，三菱和日本制铁等日企完全不出资是外交失败和外交上的重大惨案。被日帝强征受害者法律代理人林在成（音译）表示，由受害者支援财团首先开始提供赔偿，然后期待日企自主参与的这种立场简直就是乞讨。韩日26日在东京举行了外交部局长级磋商。韩国外交部表示，政府方案尚未被确定，两国就日方作出有诚意的回应重点进行了讨论。