韩大企业总裁家族理事登记比率不断减少

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韩国国际广播电台报道：据调查，意味着大企业总裁一家“责任经营”的理事登记比率每年都在减少。但也有批评意见指出，本应进行牵制的理事会仍然停留在“举手表决”阶段。据KBS记者报道，公正交易委员会以今年有总裁领导的58家大企业集团为对象进行的调查结果显示，总裁家族被登记为1名以上理事的企业比率仅为14.5%。该比例从2018年的21.8%减少到2020年的16.4%，去年进一步降到15.2%等，每年都在下降。诸如限制集中供活等私利骗取经营的对象企业理事登记比率超过了67%，因此有意见批评企业总裁一家只顾谋取权利，却回避法律责任。公正交易委员会企业集团政策科长闵惠英(音译)说，存在未登记高管的公司比率虽然有所减少，但总裁家族集中担任未登记高管的企业可能是私利骗取限制对象企业，所以总裁一家的责任和权限仍然存在相互背离的情况。与此相反，应牵制总裁家族的社外理事仍难以摆脱“举手表决”的批评。在登记理事中，社外理事的比率超过了51%，而理事会上没有按照原案表决通过的案件比例不到1%，仅为0.7%。然而，为了改善“举手表决”理事会而推行“集中投票制”的公司比率反而进一步减少，以相应方式行使表决权的公司荡然无存。另外，因机构投资者行使表决权而被否决的股东大会案件也仅占比0.5%，因此牵制控股股东和管理层的作用仍显不足。