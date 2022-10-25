韩企业体感景气连续四个月下滑

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韩国国际广播电台报道：受经济不确定性持续和需求放缓的影响，韩国企业体感景气连续四个月下滑。韩国银行28日公布的12月企业景气实查指数（BSI）调查结果显示，12月整体产业企业景气实查指数为74，环比下降1点，为两年两个月来的最低值。企业景气实查指数根据企业家对目前经营状况的判断和今后展望得出，指数低于100，意味着持否定看法的企业多于保持乐观的企业。12月，制造业企业景气实查指数为71，环比下降3点。非制造业指数为76，与前一个月持平。从制造业的具体情况来看，半导体行业因需求减少，库存大幅增加，销售额减少。受此影响，电子、影视、通信设备业指数下降6点。化学物质及产品业指数下降11点，其他机械设备业指数也下降7点。在非制造业方面，建设业和房地产业指数分别下降6点，其主要原因是住房市场景气放缓和消费心理萎缩。与此相反，受季节性因素的影响，信息通信业指数则上升10点。明年1月整体产业企业景气实查指数的预期值为70，环比下降4点。制造业预期指数为68，环比下降1点。非制造业为72，环比下降5点。在企业景气实查指数基础上反映消费者动向指数（CSI）的经济心理指数（ESI）为91.7（12月），环比上升0.3点。