韩政府关注中国新冠疫情形势 国内病例继续缓慢增加

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韩国国际广播电台报道：近期，中国新冠确诊病例大幅增加，韩国政府表示将加强相关防疫措施。同时，韩国国内新冠疫情再流行也呈缓慢扩散趋势。鉴于中国境内新冠疫情急剧扩散，韩国政府开始研讨采取进一步的防疫措施。防疫当局表示，在就必要部分进行评估后，将在30日召开的中央灾难安全对策本部会议上公布详细内容。中央灾难安全对策本部第二次长曹圭鸿表示，近期中国新冠病例急剧增加，为确保国内感冒药等物资供应、切实做好防疫管理工作，正密切关注相关情况。韩国政府已将中国列为“重点检疫对象国”， 加强对自中国入境人员的检疫。若来自中国的人员出现新冠症状，也将对其同行者进行新冠病毒检测。发烧标准也从37.5度强化为37.3度。另一方面，韩国国内新冠基本再生数为1.04，连续十周超过1。政府认为，新冠第七轮流行持续呈缓慢增加趋势。上周出现的新冠死亡者中，94%为60岁及以上高龄者，政府再次呼吁感染高风险群体进行新冠疫苗冬季补充接种。中央灾难安全对策本部第二次长曹圭鸿表示，美国疾病控制与预防中心表示，补打二价疫苗群体的感染风险较仅进行基础接种的群体最多低56%。以28日0时为准，韩国新增8.7万余例新冠确诊病例，较一周前同期减少600余例。正在住院的危重病例为587例，连续11天维持在500余例。死亡者新增69人。危重患者病床启用率为39.5%，准重症患者病床启用率为39.6%。