韩总统室：尹锡悦严批军方应对北韩无人机犯境不力

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，在北韩无人机侵犯韩国领空后，尹锡悦总统严厉批评军方的应对态势，并指示采取相应措施。尹锡悦在此后召开的公开会议中，将北韩无人机挑衅应对不力归因于上届政府对无人机应对和防御训练不到位。总统室一位高层人士介绍了26日北韩无人机侵犯韩国领空后总统室采取的应对措施。尹锡悦在听取相关报告后表示，军方的训练不到位，并严厉批评国防部长官等军方高层人士。尹锡悦在指示采取相应措施时称，若一架北韩无人机南下，我们也应派出2-3架无人机予以应对。这位人士就并未召开国家安全保障会议（NSC）表示，当时情况紧迫，尹锡悦总统随时下达指示，也不是召开会议的情况，也不需要召开会议。政府认为首先召开限于军事部门参加的会议进行应对更有效率。如有必要，可另行召开国家安全保障会议商讨战略应对方案。尹锡悦在北韩无人机侵犯韩国领空次日举行的国务会议上，将此次事件定性为一起显示出过去数年军方应对态势极为不到位的事件。尹锡悦称，文在寅政府时期并未就无人机应对采取措施。尹锡悦说，从2017年起完全没有进行相关训练，这让国民认清依赖北韩的善意和军事协议的对北政策是多么危险。尹锡悦还表示，将提前设立侦察北韩主要设施的无人机部队。但令人遗憾的是，旨在应对北韩军用无人机挑衅的明年度应对战力相关预算在国会被削减了50%。对此，在野党共同民主党国防委员们指出，现任政府又在归咎于上任政府，并批评军方应对北韩无人机犯境不力。