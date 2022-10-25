韩版印太战略公布 反映自由、团结价值

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室28日公开印度太平洋地区外交战略——《自由·和平·繁荣的印度太平洋战略》最终版本。这是韩国政府首次单独制定地区外交战略。国家安保室长金圣翰当天上午在龙山总统室召开记者会，公布了印太战略最终报告。政府自5月21日在首尔举行韩美首脑会谈后，一直为制定印太战略做准备。此前，尹锡悦总统当地时间11月11日出席在柬埔寨金边举行的韩国与东盟领导人会议，公开了三大愿景（自由、和平、繁荣）和三大合作原则（包容、互信、互惠）为内容的印太战略大框架。当天公开的37页篇幅的报告具体介绍了上述内容，并提出了九大重点推进课题。这九大课题包括：建立基于规范和规则的秩序；开展法治主义和增进人权合作；加强核不扩散及反恐合作；扩大全面安全合作；扩充经济安全网；加强尖端科技领域合作及消除地区数字差距；主导气候变化及能源安全领域的地区合作；通过增进有针对性的开发合作伙伴关系积极开展贡献外交；增进相互理解和文化·人际交流。国家安保室长金圣翰介绍说，印太战略反映了尹锡悦总统具体提出的自由与团结的价值，详细写入了尹锡悦政府对印太地区所持观点，以及如何开展合作，以促使国家利益最大化。金圣翰说，与历届政府的地区合作构想不同，该战略并不局限于北韩等韩半岛和东北亚地区以及经贸合作问题，其范围扩大至了印太地区，在应对双边、地区和全球性问题上更为积极，今后政府将加强战略性合作。