韩国防部拟投入5600亿韩元应对北韩无人机 实际效果引质疑

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部向国会报告，29日将实施联合防空演习，应对北韩无人机南侵。联合参谋本部将通过实战训练，熟练掌握无人机应对流程和方法。军方消息人士透露，此次演习将以拦截模拟敌方无人机的方式进行，演习时间将根据天气情况调整。联合参谋本部对一线部队战备态势的检查工作截至29日，此次工作旨在查明一线部队针对北韩无人机侵犯领空的应对措施是否存在问题。联合参谋本部表示，将通过检查工作找出需要改善之处，并更有效地连接局部防空雷达等探测资产和防空炮等打击资产。联合参谋本部强调，将扩大局部防空雷达等对敌监视资产的运作范围，覆盖北韩更多地区。国防部计划截至2027年投入5600亿韩元，扩大应对北韩无人机的战力。国防部将进一步部署局部防空雷达，并到2027年实战部署可击落敌方无人机的激光对空武器。国防部还计划使用国内技术研发通过干扰电波使无人机失效的武器系统，在此之前将使用海外系统。军方将迅速推进尹锡悦总统指示的无人机部队创建工作。联合参谋本部议长金承谦表示，将创建不同于现有无人机机器人战斗团的新概念战斗作战部队。2014年北韩无人机南侵后，韩国创建了无人机部队并扩大部署探测、拦截资产，但此次领空再次失守，因此国防部和军方的对策是否具有实效性引发了质疑。