北韩官媒称应无限提升绝对力量 打造不可摧武力

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韩国国际广播电台报道：北韩29日回顾了今年一年在国防和经济领域取得的成果，并强调持续增强国防力量。劳动党机关报《劳动新闻》在题为“我国前途光辉灿烂”的报道中指出，当前我国的首要革命任务是将国防力量建设摆在首位，无限提升绝对力量，确保共和国武装力量更加坚不可摧。报道强调，在国防工业领域，只要遵循党代会提出的国防发展战略、坚持发展方向不动摇、积极开发符合现代战争需求的新一代武装装备，国家、人民和后代的安全就能够得到可靠守护。报道称，2022年美国和敌对势力执着于将朝鲜半岛的军事政治局势推向危险边缘，其盲目的军事对决妄动越过了界线，共和国应对此类行动的武装力量实战能力得到了展现。报道还列举了11月18日北韩发射“火星-17型”洲际弹道导弹等成果，称在守护祖国和人民的命运以及自主权方面，我党丝毫不让步、不妥协，不断加快提升以核武力为主的自卫国防力量。在经济领域方面，报道称，在经济管理方面，今年采取了坚定不移地发扬社会主义本质、消除不合理和不实际因素等措施，对加强中央集权和统一领导、保障全体人民有回报的劳动生活和稳定的物质生活具有重大意义。《劳动新闻》在当天另一篇报道中赞扬了北韩国务委员长金正恩重点推进的农村住房建设项目。报道称，该项目是在共和国70多年历史上最严峻的挑战和阻碍之下，在经济和国防等各领域的大变革同时推进之际展开的空前庞大、艰巨的事业。报道还称，该项目不是单纯地拆除、重建旧住宅和公共建筑的经济工作，而是打造社会主义农村建设新时代，实现人民理想和国家全面发展的历史性事业。