《柏青哥》被美《芝加哥太阳报》评为“2022年最佳剧集”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩剧《柏青哥》被美国著名日报影评人评为“2022年最佳剧集”。《柏青哥》描绘了在日韩国人家庭四代人波澜壮阔的人生和移民史。《芝加哥太阳报》当地时间28日公布了“理查德·罗坡2022年十佳剧集”，其中根据美籍韩裔作家李敏金同名小说改编的苹果TV+剧集《柏青哥》高居榜首。《芝加哥太阳报》介绍说，该剧令人印象深刻地刻画了韩裔家庭四代人的故事。罗坡指出，该剧的片头影像是“电视剧史上最出色的片头之一”。在《柏青哥》的片头中，反映时代背景的照片、视频和不同世代的登场人物在柏青哥拱廊之下伴随着美国摇滚乐队The Grass Roots的《Let's Live For Today》（《及时行乐》，1967年）翩翩起舞的场面交错出现。罗坡评价称，片头之后便是最近数年来最优秀的电视剧作品之一，剧情随着跨越75年的韩裔家庭的人生旅程展开，出色的铺展、充满吸引力的影像、精炼的演技，是一部令人印象深刻的作品。罗坡还指出，凭借电影《米纳里》获得奥斯克“最佳女配角奖”的尹汝贞，还有李敏镐、金敏荷、新井总司（朴昭熙）等展现了精彩的演技。虽然这是一个家庭的故事，却能唤起所有人的共鸣，是一部令人惊叹、充满创意的作品。在罗坡评选的十佳剧集榜单中，HBO电视剧《某人某地》排名第二，Hulu剧集《熊家餐馆》和派拉蒙+的《塔尔萨之王》分列第三和第四。