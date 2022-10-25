韩版印太战略公布 强调对美配合、对中合作

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布了首份独立的地区战略——印度太平洋战略。这份战略以配合美国主导的秩序为基调，强调加强经济安全，但同时也提出与中国建立包容、合作的关系。韩版印太战略的基本方向是将自由、民主主义、人权等价值作为地区秩序的根本，与共享这些价值的国家联合，反对依靠力量改变现状，这在大方向上与美国的印太战略一致。总统室国家安保室长金圣翰表示，将在价值相同国家间联合的基础上，推动基于普遍价值和规范而非强压的秩序。不过不同于美国通过联合价值相同国家遏制中国的基调，韩国强调与中国合作。韩版印太战略明确指出，中国是实现地区和平与繁荣的主要合作国家。战略还用中国描述韩中关系时经常使用的表述——“搬不走的近邻”来指称中国，指出从经济关系的角度考虑，拒绝与中国合作不符合现实。金圣翰表示，韩方不排斥特定国家，对与符合韩国愿景和原则的所有国家的合作持开放态度。韩版印太战略公布后，中国称反对“排他性小团体”，对韩国参加美国主导的地区秩序持警惕态度。中国还表示，希望韩国为地区和平、稳定发挥作用。韩版印太战略在将外交重心从“平衡外交”转向侧重于美国的同时，也尽力不疏忽中国。未来美中矛盾加剧时，政府将采取何种立场是一道不易解决的难题。