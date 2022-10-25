首尔市地铁、公交时隔八年涨价 涨幅300韩元

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韩国国际广播电台报道：鉴于地铁和公交运营公司持续亏损，首尔市时隔八年决定推动上调地铁和公交起步价。此次上调的最主要原因是国库不再对地铁免费运输产生的亏损提供补贴。首尔地铁和公交起步价最早将于明年4月底分别上调300韩元，这将是2015年地铁、公交起步价分别上调200韩元以来，时隔八年再次涨价。按照现行收费标准，首尔地铁和公交的起步价刷卡额分别为1250韩元和1200韩元，上调后将达到1550韩元和1500韩元。首尔市表示，预计今年地铁、公交的亏损规模分别为1.2万亿韩元和6500亿韩元，但明年度预算不包括对地铁免费运输亏损的补贴，这将导致地铁、公交公司运营困难加重，因此不得不提价。另外，乘客减少、老旧设施亟待更换也是应尽快上调收费标准的原因。首尔市长吴世勋最近在接受媒体采访时表示，政府已决定不再提供支援，因此只能考虑上调费用。不过首尔市表示，考虑到市民的经济负担，上调幅度预计为300韩元（相当于人均运输费用除以运输成本的70%-75%）。另外，由于高物价现象持续且经济尚未复苏，地铁、公交运营机构将继续寻求自救等措施。为调整公共交通收费，首尔市已与京畿道、仁川市等综合换乘折扣制度的参与方展开磋商。首尔市将于从明年1月起开展市民听证会、市议会意见听取、物价对策审议委员会审议等流程，最快将于明年4月底敲定收费标准调整方案。