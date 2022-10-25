尹锡悦：为争取和平必须准备好打压倒性胜仗

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦强调彻底树立应对态势。他说，为争取和平，必须准备好打压倒性的胜仗。尹锡悦29日访问国防科学研究所时指出，我们必须清醒地认识到，依靠伪装的和平不仅无法守护我们的和平与安全，目前连这一基础也在崩塌。尹锡悦27日在国务会议上批评韩军应对北韩无人机侵犯领空不力，并指出，相信各位国民已经清楚地看到，仅依靠北韩善意和军事协议的对北政策有多么危险。尹锡悦向国防科学研究所和军方有关人士指出，北韩无人机26日侵犯领空，这是我方绝对无法容忍的事件，必须让北韩意识到，挑衅必将付出严重的代价。尹锡悦指出，对于侵犯我们自由的行为，只有坚定的惩戒和报复才能遏制挑衅行为。无论对方拥有核武，还是大规模杀伤性武器，对一贯挑衅者必须发出明确的信息，绝不能恐惧或犹豫。尹锡悦表示，北韩在专注于开发核等大规模杀伤性武器的同时，也致力于小型无人机等低价、有效的非对称战力，必须重新检查我国对北韩无人机、对侵犯我国领空的所有飞行器的应对体系，迅速弥补漏洞。尹锡悦还表示，包括三轴体系在内的改善防卫力量相关预算在明年度预算案中有所体现，但对近距离侦察无人机、沿岸侦察无人机等北韩无人机的应对战力确保预算则被大幅削减。从我国所处的安保实际情况来看，这一结果令人遗憾。希望加大努力，尽快确保我军所需的战力。尹锡悦最后表示，身为国军统率权者，希望我军能够充满战斗获胜的勇气和决心，我军应成为予以敌人韩国不可侵犯的恐惧感、给予国民坚定信心的强大军队。