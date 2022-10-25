联合国军司令部调查北韩无人机侵犯韩领空事件

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：联合国军司令部对北韩无人机侵犯韩国领空事件展开调查。联合国军司令部29日向韩联社表示，已获悉北韩无人机越过军事分界线飞行的报道，并组建了特别调查组。司令部公报室副室长杰奎琳·里克表示，在调查结束前将不会就该事件发布任何立场。联合国军司令部并未提及调查对象是否包括韩国向军事分界线以北派遣无人机的行为。由于联合国军司令部负责调查南北双方违反《停战协定》的行为，预计此次韩国的行为也将属于调查对象。北韩26日向军事分界线以南派遣五架无人机，作为回应，韩国向军事分界线以北派遣了三架无人机展开侦察活动。有意见指出，该行为违反《停战协定》。军方有关人士表示，我方无人机开展了应对北韩无人机侵犯领空行为的自卫性作战，属于行使自卫权。联合国认可行使自卫权的行为，在联合国军司令部的调查中将进行充分说明。国防部发言人全夏圭（音）当天在例行记者会上表示，与联合国军司令部就向北韩派遣无人机的作战进行了交流。军方有关人士也透露，韩美就此次作战进行了充分磋商，联合国军司令部也了解情况。不过此次作战属于行使自卫权，无需获得司令部的批准。联合国军司令部也向韩联社表示，认识到韩国需要保护自身领土。美国白宫国家安全委员会发言人当地时间26日书面回答韩联社提问时表示，我方已获悉北韩无人机越过军事分界线飞行，也认识到韩国需要保护自身领土，美国对韩国的防卫承诺坚如磐石。联合国军司令由驻韩美军司令兼韩美联合司令保罗·拉卡梅拉担任。