韩造船业订单量连续两年不敌中国

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韩国国际广播电台报道：今年韩国造船业订单量较去年有所减少，连续第二年将市场第一的宝座让与中国。据英国造船航运市场情况调研机构克拉克森研究公司29日公布的数据，今年全球新造船舶订单量为4193万修正总吨，较去年减少22%。韩国承包的订单量为1564万修正总吨（占比37%），较去年减少11%，低于中国的2034万修正总吨（占比49%），排名第二。截至2020年，韩国接获的订单量连续三年排名全球第一，但从去年起不敌有本国订单支撑的中国。从今年订单的种类来看，韩国在液化天然气运输船等天然气运输船方面表现强劲。液化天然气运输船的订单量为1012万修正总吨、占比65%，集装箱船为426万修正总吨、占比27%，但没有散装货船订单。从中国的订单情况来看，集装箱船为676万修正总吨、占比33%，液化天然气运输船为440万修正总吨、占比22%，散装货船为332万修正总吨、占比16%。今年全球液化天然气运输船订单量为1452万修正总吨，较去年猛增130%，韩国和中国的市场占有率分别为70%和30%。而去年中国液化天然气运输船的订单量仅为46万修正总吨，占比7.4%。分析认为，由于韩国预约已满，使得部分订单暂时流向中国。液化天然气运输船建造难度大且费用最高昂，对这类船只的需求预计将延续至明年，利好韩国造船业。业界人士表示，虽然韩国的订单量不及中国，但韩国企业接获的主要是液化天然气运输船订单，预计收益将有所改善。