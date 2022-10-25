韩限制向自中国入境人员发放签证 入境前后须接受PCR等检测

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在自中国入境的旅客中新冠确诊病例增加的情况下，韩国政府发布了应对方案，加强了防疫措施。具体内容包括限制向自中国入境人员发放短期签证，并要求自中国入境的人员在入境前后接受PCR等检测。中央灾难安全对策本部在30日召开的例行记者会上发布了针对自中国入境人员的防疫强化方案。相关防疫措施共分五类，将于2023年1月2日-2月28日实施。政府认为，在防疫情况趋稳之前，有必要限制自中国入境人员来韩进行短期旅行。为此，将限制位于中国境内的使领馆发放赴韩短期签证。但以外交、公务和必要的企业活动、人道主义事由等为目的访韩，将可获发签证。签证限制措施将实行到2023年1月31日，不过根据后续疫情形势可予以延长。另外，从中国起飞的航班将有所缩减，目前的航班架次约为新冠疫情开始前的约5%，同时将限制航司增加航班。飞往金海、大邱和济州等地的航班将暂时停飞。为有效管理自中国入境人员的检疫工作，所有来自中国的航班将统一降落在仁川机场。目前，中国和韩国四个机场之间设有航线。所有来自中国的入境人员须在入境前后接受PCR检测。从1月5日开始，所有自中国入境的国内外人员须提交48小时以内实施的PCR检测结果或24小时以内由医生等专业人员实施的快速抗原检测（RAT）阴性确认书。从1月2日起，所有自中国入境的人员须在入境后一天内接受PCR检测。短期居留外国人员入境后须立即接受检测，在确认结果之前，须在指定场所内等待。韩国人和长期居留外国人员须在入境后一天内前往居住地管辖保健所接受检测，在确认结果之前须待在家中。