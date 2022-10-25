明年1月起韩四人家庭电费每月上涨4022韩元 燃气费冻结

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韩国国际广播电台报道：从明年1月起，韩国以四人家庭为准，电费每月将上涨4000多韩元，城市燃气费则被冻结。产业通商资源部长官李昌洋在30日发布的“明年第一季度电费、燃气费调整案对国民说明文”中表示，为实现韩国电力和燃气公社的经营正常化、确保能源供应的可持续性等解决根本性问题而不得已调整相关费用。政府决定，电费上涨13.1韩元/千瓦时。具体来看，电量费用上涨11.4韩元、气候环境费上涨1.7韩元。由此，住宅用、一般用（甲）、产业用（甲）、教育用、路灯、深夜电费等分别上涨13.1韩元/千瓦时。预计四人家庭（月均用电量为307千瓦时）支付的电费每月将上涨4022韩元。目前，排除附加税和电力产业基础基金的电费为46382韩元，上调后将增至50403韩元。如果加上附加税和电力产业基础基金，实际支付的电费将从目前的52730韩元增至57300韩元。若以上述基准计算，电费上调率约为8.6%。电费上调后，韩国电力的销售收益将增加9.5%。另外，政府决定冻结燃气费。李昌洋表示，考虑到冬季取暖费负担和电费上涨等因素，明年第一季度的燃气费将被冻结，今后将另行探讨是否自明年第二季度起上调燃气费。分析认为，政府冻结燃气费是考虑到今年第四季度以后世界市场天然气价格相对稳定，且近期天然气价格持续下跌。