韩国成功试射固体燃料推进太空发射体

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：利用韩国国内技术开发的固体燃料推进太空发射体试射再次获得成功。韩国国防部30日发布公告称，固体燃料推进太空发射体试射成功。并表示，此次是今年3月30日进行飞行试验的后续试验，力争在今后几年通过开发过程取得成果。此前，韩国国防部表示，今年3月首次成功进行了固体燃料推进太空发射体的推进试验，去年7月成功进行了固体燃料推进器的燃烧试验。在此次试验中，发射体达到了目标高度450公里。 除了相当于最终开发阶段的一级推进器外，韩国只发射了二级和三级推进器，2个推进器的单级分离也成功完成。在今年3月的试验中，韩国进行了大型固体推进器、整流罩分离、端分离、上端(Upper stage)姿态控制技术验证。国防部表示，在宇宙安全与经济时代，为了加强基于独自宇宙基础技术的监视侦察领域的国防力量而实施了飞行试验，韩国将继续致力于强化包括航宇在内的国防力量。据悉，禁止使用固体燃料的韩美导弹方针在2020年得以修订后，韩国也投入到了固体燃料推进发射体的开发中。与注入燃料时间长、准备发射期长的液体燃料不同，固体燃料便于移动，可以快速发射，费用也只有液体燃料的十分之一。这种优势在军事上也具有重大意义。如果在发射体上替代卫星装载武器，就会成为洲际弹道导弹(ICBM)，这就是拥有固态燃料推进运载火箭的国家被国际社会公认为洲际导弹拥有国的原因。