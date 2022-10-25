尹锡悦发表新年贺词 强调通过出口突破综合危机和三大改革

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦发表新年贺词，称今年全球经济萧条的可能性比以往任何时候都高，应通过出口突破综合危机。尹锡悦新年第一天1日在龙山总统室发表新年贺词时作出了上述表示。他说，出口是韩国经济的根基，也是工作岗位的源泉。尹锡悦表示，在世贸组织体制弱化、保护主义抬头的过程中，安全、经济、技术合作等因素已合成一体，我们的出口战略应较过去有所改变。他表示，将把外交重点放在经济上，亲自监督树立出口战略。对此，尹锡悦提出具体方案，包括启动海外订单500亿美元项目；将基础设施建设、核电站以及军工领域培育成新的出口动力；扩大贸易金融规模至360万亿韩元。他表示，将动员所有政策力量，将韩国出口版图扩大至全世界。尹锡悦还表示，不仅是IT和生物产业，还将在军工产业、核能、碳中和以及娱乐领域也开启“创业韩国时代”，将先发制人、果断地对未来战略技术进行投资。尹锡悦在新年贺词中还再次强调劳动、教育、年金三大改革的必要性。他表示，首先要通过劳动改革带动我国经济的增长，根据变化的需求，为灵活改变劳动市场、确立劳资和劳劳关系的公正性、改善劳动一线的安全而竭尽全力。对于教育改革，尹锡悦表示，将把与我国竞争力直接相关的有关高等教育的权限果断交给地区，并为与当地产业联系提供支援。他表示，若没有教育改革，很难实现地区均衡发展，而地区均衡发展是解决低生育率问题的捷径。尹锡悦对年金改革问题表示，如果不能解决不断增加的年金财政赤字，就无法保证年金制度的可持续性。他说，将推进对年金财政的科学调查、研究，并听取国民意见等，然后向国会提交改革案。尹锡悦最后说，将始终不忘国民赋予的使命，与伟大的国民一起实现新的飞跃。