尹锡悦：新年优先推动劳动改革 打破既得权

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦1日发布了包含施政构思的新年贺词。尹锡悦再次强调劳动、教育、年金三大改革课题，并表示将首先推动劳动领域的改革。尹锡悦表示，劳动、教育、年金改革不能再推迟，今年将专注于这三大改革。他指出，热衷于维持既得权力、追求权力寻租的国家不会有未来。尹锡悦表示，将首先通过劳动改革来推动经济增长，核心课题是建立基于法律的劳资关系、改善正式员工和非正式员工的双重结构。不过尹锡悦政府与劳动界的矛盾仍然持续，预计将引发不小的争论。尹锡悦还指出，教育改革的方向是将高等教育权限交给地区，年金改革的方向是通过社会公开讨论予以立法。三大改革均需形成社会共识并进行立法，但尹锡悦并未提到协同治理，而是表示将“打破既得权”。尹锡悦指出，既得权力群体对其权力极为执着，与既得权妥协是简单、轻松的道路，但我们从未安于现状。尹锡悦还表示，应通过出口来破解经济危机，将把基建、核电、军工领域培育为新出口动力。执政党国民力量党表示将积极支持总统的构思。国民力量党国会代表朱豪英指出，若三大改革成功进行，大韩民国将有望成为可持续发展的国家。共同民主党则谴责总统和执政党称“充满了暴力性支配”。共同民主党代表李在明指出，这个时代充满了暴力性的单方面支配，通过妥协和协调创造希望的行动则少了很多，但是仍应该与国民一同创造新的希望之路。李在明还在新年之际拜谒了金大中、卢武铉之墓。