北韩新年伊始发射导弹 称将几何级增加核弹拥有量

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韩国国际广播电台报道：北韩于去年12月31日和今年1月1日连续两天向东海海域发射弹道导弹。北韩声称，这些导弹均为可搭载战术核的超大型火箭炮。北韩还表示，将按几何级增加核弹拥有量，并研发新型洲际弹道弹。北韩还将韩国定义为“明确的敌人”。北韩方面称，去年12月31日发射的3枚导弹是600毫米超大型火箭炮，此次发射旨在检验导弹性能。北韩于1月1日凌晨2时50分许再次发射1枚导弹。韩国联合参谋本部表示，这枚导弹飞行400余公里后坠入东海。北韩军需部门表示，制造了30枚火箭炮赠与劳动党，并已交付给炮兵部队。北韩威胁称，超大型火箭炮是攻击型武器，射程覆盖韩国全境，并可搭载战术核。600毫米火箭炮使用固体燃料，射程接近400公里，可进行一定程度的不规则机动飞行。该火箭炮还搭载有导向设备，可主动寻找目标，被韩军分类为弹道导弹。金正恩主持召开为期六天的劳动党全体会议，在会议结果报告中将韩国定义为“明确的敌人”，称将按几何级增加核弹拥有量，宣布展开正面对决。金正恩还表示，核武器的目的是遏制战争，但若无法起到遏制作用，将不会只用来防御。这暗示了首先使用核武的可能性。另外，北韩表示将研发新型洲际弹道导弹，预计固体燃料洲际弹道导弹的研发将提速。北韩还公开了在最短时间内发射首个军事卫星的计划。