韩新年房地产税、所得税下调 油费、电费上涨

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韩国国际广播电台报道：今年韩国房地产税、所得税等税负将减轻，最低时薪上调。最近房价、传贳价格持续下滑，政府决定放宽管制、引导楼市软着陆，综合房地产税负担有所减轻。单套住房持有者、多套住房持有者的扣除金额分别上调至12亿韩元和9亿韩元，针对两套及以上住房持有者的重税被废除。政府还将进一步解除限制地区，并将下调购置税。上班族的劳动所得税负担也有所减轻。适用6%最低税率的收入区间上限上调200万韩元，至1400万韩元；适用15%税率的收入区间上限上调400万韩元，至5000万韩元。在股市投资收入方面，大股东征税项目中的家庭合计规定被废除，股东仅需在本人持有单一股票超过10亿韩元的情况下纳税。物价上涨因素也不少。随着燃油税下调幅度缩小，汽油价格上涨近100韩元；第一季度起，以四人家庭为准，月均电费将上涨约4000韩元。最低时薪上涨5%，达到9620韩元。基础老年年金上涨4.7%，最高领取额为32.1950万韩元。随着中位收入标准的上调，各项生活补贴有所上升，残疾人补贴也被上调。另外，今年起食品采用“消费期限”标识制度，取代“流通期限”标识制度。为减少年龄标注方法引起的混乱、预防不必要的争端，从今年6月起，所有司法、行政领域统一采用周岁计算方式。