盘点新年最受期待韩流内容

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韩国国际广播电台报道：去年韩国文化内容在全世界大放光彩，令人们频频送上欢呼和掌声。今年又会有哪些作品陪伴我们度过幸福时光呢？在新的一年里，继防弹少年团、BLACKPINK等之后，第四代偶像组合将继续推动K-POP的发展，最具代表性的是在海外尤其受欢迎的Stray Kids。去年该组合一跃登上美国公告牌专辑榜榜首，接下来的专辑同样在入榜同时登顶，创下了前所未有的纪录。除防弹少年团之外，Stray Kids是唯一一个一年内有两张及以上专辑登上榜首的K-POP组合。成员昇玟表示，专辑的所有组成元素都是我们自己制作的，虽然语言不通，但力求贴近海外粉丝，正是这些成为了连接我们的纽带。海外媒体也高度评价Stray Kids的潜力，持续关注他们的动向。成员彰彬表示，我希望人们在需要音乐的时刻最先想起我们的音乐。女团NewJeans也备受瞩目。NewJeans以清新的形象另辟蹊径，掀起了一阵潮流。此外，《鱿鱼游戏》第二季等韩剧亦受到热烈关注。《鱿鱼游戏》第二季定于2024年播出，但已被海外媒体评为最受期待的剧集。演员李政宰凭借该剧成为首位获得艾美奖的亚洲演员，并将主演《星球大战》，在好莱坞展开活动。奈飞等OTT平台是韩国文化内容传播的主要阵地，综艺节目、纪录片等其他类型的作品也有望借此走红。专家指出，过去是韩国翻拍海外作品，现在则是海外不断翻拍韩国作品，在这个过程中将持续创造出经济效益。另外，导演朴赞郁的作品《分手的决心》入围美国奥斯卡奖和金球奖候选名单，令人关注该片能否再现《寄生虫》的辉煌。