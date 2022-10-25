韩固体燃料火箭2-4级箭体发动机点火、燃烧成功

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部2日表示，去年12月30日进行的固体燃料火箭第二次试射较第一次取得了进一步成果。据国防部消息，在第二次试射中，国防科学研究所对四级火箭的第二、三、四级箭体发动机的实际点火、燃烧进行了检验。该火箭的第一到三级箭体使用固体燃料，属于上面级的第四级箭体为确保入轨精确性使用液体燃料。国防部下属研究机构有关人士表示，第二次试射所有项目均正常进行，取得了相当大程度的进展。此次试验还对整流罩分离、级分离、上面级箭体调姿、模拟卫星分离等进行了检验。目前第一级箭体发动机已完成设计，今后将进行地面燃烧等试验。国防部将通过进一步试验，到2025年实现将500公斤超小型合成孔径雷达卫星送入500公里地球低轨的目标。北韩也在开发固体燃料发动机。北韩去年12月15日宣称成功进行了固体燃料火箭发动机地面喷出试验，发动机推力为140吨力（tf）。研究机构有关人士表示，要将火箭送入轨道，需要远远大于140吨力的推力，韩国正在研发的第一级箭体发动机的推力更大。国防部表示，军方将在固体燃料发动机有关技术的基础上，研发可将小型卫星或多枚超小型卫星送入地球低轨的火箭，大幅提高我国自主太空监视、侦察能力。有关技术还将向民间开放，提供各种太空发射服务。国防科学研究所去年12月30日在安兴综合试验场附近海面成功进行韩国自主研发固体燃料火箭的第二次试射。火箭升至450公里上空。固体燃料发动机可用于将小型卫星或多枚超小型卫星送入地球低轨的火箭，其价格低于液体燃料发动机、结构简单，易于大量生产。小型卫星或超小型卫星群可实时掌握移动式导弹发射车等北韩战力的动向，提高杀伤链的探测和预警能力。