尹锡悦：应纠正阻碍经济增长的弊病 加快正常化

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在五大机构主要人士聚集的场合强调，新年将正式推动三大改革。尹锡悦2日出席在青瓦台迎宾馆举行的2023年新年问候会。他表示，劳动、教育、年金三大改革虽然艰辛，但却是我们的必经之路，国民要求我们走上这条道路。尹锡悦指出，应优先处理摆在我们面前的民生问题，同时迅速纠正阻碍我国经济增长和发展的弊病，我们所有人都应加快正常化的步伐，必须毫不动摇地遵守法律和原则。尹锡悦表示，若轻易输给既得权群体，那么我们将很难实现可持续的繁荣。世界历史已多次证明，凭借挑战的决心和改革的力量，危机可以转变为引领繁荣和飞跃的机会，希望各位齐心协力予以帮助。尹锡悦还强调了共享自由、人权等价值的国家间联合的重要性。尹锡悦指出，新年将进一步巩固引领大韩民国走向繁荣的自由、联合、人权和法治的基础，世贸组织体系弱化、技术霸权竞争加剧、地缘政治矛盾导致全球区块化现象逐步加深，政府的作用比任何时候都更加重要。尹锡悦表示，政府将在维持民间主导的市场秩序的同时，在外交、贸易、科学技术等领域提供细致支持，基于普世价值与国际社会联合不仅是我国的宪法价值，也将守护我国国家利益，带来更多经济上的机会。国会议长金振杓、大法院院长金命洙、宪法裁判所所长刘南硕、中央选举管理委员会委员长卢泰岳等五大机构主要人士，以及国民力量党国会代表朱豪英、正义党代表李贞味等200余名主要人士出席问候会。