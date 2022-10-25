韩去年贸易逆差472亿美元 时隔14年转为逆差

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韩国国际广播电台报道：去年韩国贸易收支逆差为472亿美元，为历史最高水平。产业通商资源部和关税厅1日公布的“2022年全年进出口情况”显示，去年韩国出口额为6839亿美元，同比增长6.1%，较2021年创下的最高纪录多395亿美元。韩国出口额在全球的排名从2021年的第七位上升至去年的第六位（以去年前九个月为准）。具体来看，半导体、汽车、石油制品、蓄电池等产品的出口额均创下历年新高。产业部指出，其中系统芯片、电动汽车、有机发光二极管（OLED）出口额刷新纪录，在上级产品中所占比重也出现上升，出口呈现出向高附加值方向发展的趋势。从出口对象地区来看，对东盟、美国、印度的出口额均创下历史新高。随着汽车、蓄电池出口大幅增长，对美出口额首次突破1000亿美元。去年，进口额为7312亿美元，同比猛增1161亿美元，增幅为18.9%。其中，原油、天然气、煤炭的进口额达到1908亿美元。由于进口额增长更多，贸易收支出现472.3亿美元的逆差。这是2008年（132亿美元逆差）后，韩国贸易收支时隔14年出现逆差，逆差额为上一次最高纪录——1996年（206亿美元）的两倍多。去年12月出口额为550亿美元，同比减少9.5%；进口额为597亿美元，同比减少2.4%。单月出口额自去年10月以来连续三个月下滑。12月贸易收支出现46.89亿美元的逆差，自今年4月以来连续九个月呈现逆差。