去年韩游戏产业市场规模首破20万亿韩元 排名全球第四

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韩国国际广播电台报道：韩国国内游戏产业市场规模有史以来首次突破20万亿韩元。韩国内容振兴院2日公布的《2022年大韩民国游戏白皮书》显示，去年韩国国内游戏产业销售额为20.9913万亿韩元，同比增长11.2%。这是韩国国内游戏产业市场规模首次突破20万亿韩元。去年，韩国游戏产业从业人数为81856人。其中，游戏制作发行业从业人数为45262人（55.3%），游戏流通业从业人数为36594人（44.7%）。去年，手游销售额为12.1483万亿韩元，占整体产业销售额的57.9%。电脑游戏销售额为56373亿韩元（26.8%）、主机游戏为10520亿韩元（5.0%）、街机游戏为2733亿韩元（1.3%）。去年，世界游戏市场规模为2197.5800亿美元，同比增长8.7%。韩国在世界市场中所占份额为7.6%，排名第四。前三位分别为美国（22.0%）、中国（20.4%）和日本（10.3%）。韩国游戏产业出口额为86.7287亿美元（约折合99254亿韩元），同比增长5.8%。其中对中国出口额占比最高，为34.1%。其次分别是东南亚（17.0%）、北美和欧洲（各12.6%）、日本（10.5%）。虽然对中国出口额有所下滑，但是对东南亚、欧美等地的出口比重上升，出口多边化取得了一定成果。去年，游戏进口额为3.1233亿美元（约折合3574亿韩元），同比增长15.3%，为最近七年来的最高值。上述白皮书的具体内容可在韩国内容振兴院官网（www.kocca.kr）免费下载。