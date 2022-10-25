韩军方公开固体燃料火箭发射视频

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韩国国际广播电台报道：韩国军方公开了去年12月30日晚试射固体燃料火箭的视频。当天的发射取得了成功，但因事先没有公布有关消息，火箭发射后在天空中移动的轨迹一度引发民众恐慌。国防部此前曾表示，今后为不让国民感到恐慌，将寻求发射后即刻公布相关消息等方案，最大程度地减少国民的不安。据KBS记者报道，架设在海上的发射台四周进入黑夜，在出现一束闪光之后，固体燃料火箭喷射出一缕白烟，然后冲入云霄。火箭不断向上飞行，天空中，成功完成分离的旨在保护卫星的整流罩上鲜明地印有“大韩民国”四个字，推进器经两次完成了箭体分离。在飞行姿势得到控制、从天空能够俯瞰地球表面后，最后阶段的模拟卫星分离也成功进行。从推进器燃烧到搭载体分离，此次第二次试射成功完成了所有预定计划。国防部发言人全贺奎（音译）表示，为加强基于自主航空技术的监视侦察领域国防力量，去年12月30日成功试射了固体燃料火箭。据介绍，该固体燃料火箭由四个推进器组成，第一到三级箭体使用固体燃料，第四级箭体使用液体燃料。在本次试射过程中，除了最下面的第一级箭体外，第二到四级箭体发动机都按计划成功燃烧，这较去年3月进行的二级燃烧试验时期有所进展。国防科学研究所相关人士表示，此次试射取得了相当大的进展，我们的目标是到2025年将重量为500公斤的超小型雷达卫星送入500公里的地球低轨。韩国军方去年12月30日首次在夜间试射导弹等武器或火箭，由于事先没有公布消息，当天的试射给民众造成了一定的混乱。对此，军方表示，并没有预料到当天会有很多民众目睹试射过程。根据气象情况和出于安全考虑，未能及时透露有关消息。国防部表示，今后将研讨发射后立即发布消息等方案，以免国民受到惊吓。