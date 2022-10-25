韩加强自中国入境人员检疫首日共发现61例新冠病例 占比五分之一

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韩国国际广播电台报道：韩国从2日起加强对自中国入境人员的检疫措施。据统计，当天共有1052人自中国入境韩国，其中61名持短期居留签证的外国人在机场被检测出新冠阳性。拥有允许居留90天以内短期签证的外国旅客须在机场接受PCR检测，在确认阴性结果后方可离开机场。2日，共有309名持短期签证的自中国入境人员在仁川国际机场接受了PCR检测，其中61人被确诊感染新冠。在接受PCR检测的自中国入境人员中，约五分之一的人员被确诊，目前已被转移到隔离设施。而韩国人和持长期居留签证的外国人可立即离开机场，但须在入境后一天内前往居住地管辖保健所接受PCR检测。若将保健所的检测结果包括在统计中，预计来自中国的境外输入病例将会增加。韩国驻中国使领馆截至本月底暂停签发短期来韩签证，但因参加葬礼等人道主义事由或出于外交公务等目的申请短期签证则不受影响。另外，从5日开始，自中国入境的人员须在登机前出示新冠病毒检测阴性证明。另外，中央防疫对策本部3日表示，将加强自香港和澳门入境人员的检疫措施。从7日开始,在香港和澳门搭乘前往韩国的航班时，须提交48小时内的PCR检测结果或由医生等专业人员实施的快速抗原检测结果。在搭乘飞机前，须将新冠阴性确认书的信息输入到检疫信息预先输入系统（Q-CODE）内。以3日0时为准，韩国新增8.1万余例新冠确诊病例，与一周前相比减少了6000余例,环比持续呈减少趋势。 当天，危重病例为620例，较前一天减少了17例,但仍连续三天维持在600例以上。经确认，韩国国内也出现了正在美国迅速扩散的XBB.1.5变异毒株感染病例。防疫当局表示，去年12月8日，国内发现了XBB.1.5变异毒株感染病例，截至目前共发现13例感染者。