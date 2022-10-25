韩党政：春节连休期间大型超市最高打折50% 高速公路免收通行费

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韩国国际广播电台报道：在距离春节还有约两周时间之际，韩国政府和执政党3日在国会就物价稳定对策进行了讨论，主要内容包括节日期间大型超市最高可打折50%、连休期间高速公路免收通行费等。此外，还研讨了减轻弱势群体取暖费负担的方案。两周后即将迎来春节连休，执政党国民力量党、政府和民间共同拟定了民生稳定对策。为了稳定春节期间旺季商品的物价，党政商定供应历来最大规模的旺季商品。另外，党政将通过发放农畜水产品优惠券、协同流通业界为提供折扣所作的努力，最大限度地减轻国民的菜篮子负担。Onnuri商品券发行预算增加5000亿韩元，发行规模达4万亿韩元，并新设手机卡型商品券。出席当天会议的大型超市有关人士也表示，春节旺季商品价格优惠幅度将达到30%-50%。韩国连锁店协会会长李济勋（音译）表示，将积极协助政府推进各项政策，并将向中小企业预付交货款等，积极支援中小合作企业。党政还发布了对118万户能源弱势群体的支援政策，内容包括提供电费、燃气费优惠，以降低相关家庭的取暖费负担，并将提供能源购买支援，减轻燃料费负担。国民力量党政策委员会议长成一钟表示，去年开始经济不景气，为确保国民度过一个温馨的佳节，党和政府将制定详细的春节民生对策。党政还决定在春节四天小长假期间免收高速公路通行费，公共机构停车场也将免费开放。但并未明确提及春节连休期间是否解除室内口罩令。政府将以此次党政和民间协商的内容为基础，4日联合各部门一同发布春节民生稳定对策。