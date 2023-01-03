美政府：韩美未讨论共同进行核演习事宜 正制定北核共同应对计划

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韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间3日表示，美国和韩国正在为应对北韩核武器作出共同努力，并介绍了两国应对北韩核问题的基调。美国白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在当天召开的新闻发布会上被问及美国总统拜登前一天发言的确切含义时表示，美韩并未讨论共同进行核演习（joint nuclear exercises）事宜，韩国是无核国家。不过让-皮埃尔表示，拜登总统与韩国总统尹锡悦去年11月在柬埔寨会面时指示各自国家的工作组为应对包括核计划在内的北韩各种计划制定有效、经协调的应对方案。让-皮埃尔称，两国正在进行相关工作，尹锡悦总统在前一天公开的媒体采访中明确介绍了相关情况。美国正动用所有防御力量向韩国提供延伸威慑，致力于加强美韩同盟。美国国务院发言人内德·普赖斯在当天召开的新闻发布会上也表示，美国向包括韩国在内的同盟国承诺提供涵盖所有防御资产的延伸威慑，美韩首脑在柬埔寨举行会谈时也讨论了相关问题。尹锡悦在前一天公开的媒体采访中表示，为有效对北韩实施延伸威慑，正与美国讨论核共同计划及联合演习事宜，美国在此问题上的立场也相当积极。但拜登当天在结束度假返回白宫的路上回答记者相关提问时予以了否认，引发外界猜疑。