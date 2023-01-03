自中国入境人员新冠阳性率26%

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韩国国际广播电台报道：3日，自中国入境韩国且持短期居留签证的外国人中，约有四分之一新冠检测呈阳性。随着政府要求自中国入境人员接受PCR检测，境外输入病例数时隔三个多月创下新高。3日共有1137人自中国入境，其中在仁川国际机场接受新冠检测的短期居留人员为281人，73人检测结果呈阳性，占比26%，即约四分之一的自中国入境人员确诊，确诊者已被移送至隔离设施。2日-3日共有590名自中国入境且持短期签证的人员接受了新冠检测，其中136人确诊，累计阳性率为22.7%。韩国人和持长期居留签证的外国人抵韩后可直接离开机场，但须在入境后一天内前往居住地管辖保健所进行PCR检测。若包括保健所的检测结果，预计确诊病例还将有所增加。中央灾难安全对策本部介绍说，上周新冠境外输入病例中，自中国入境者所占比重为31%。保健福祉部长官曹圭鸿表示，为防止中国境内出现的大流行扩散至韩国国内，目前不可放松警惕。5日起，自中国入境人员须在出发前提交PCR检测结果或由医生等专业人员实施的快速抗原检测结果。7日起，从香港和澳门启程的入境人员也须在出发前进行新冠检测。以4日0时为准，韩国新增7.8万余例新冠确诊病例，较前一周有所减少。其中，境外输入病例为172例，较前一天激增109例，为94天来的最高值。正在接受住院治疗的危重病例为623例，连续四天维持在600余例。防疫当局对上周自中国入境人员新冠变异毒株感染情况进行分析后发现，77%的病例感染BA.5、21.5%感染BF.7。