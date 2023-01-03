越南成韩最大贸易顺差国 中国下滑至第22位

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韩国国际广播电台报道：据统计，去年韩国最大的贸易收支顺差国是越南。受清零政策的影响，韩国此前代表性的贸易收支顺差国中国的排名则首次下滑至20多位。越南首次成为韩国最大的贸易收支顺差国。去年，韩国对越南的出口额为609.8亿美元、进口额为267.2亿美元，贸易收支顺差达342.5亿美元。以年度为准，这是越南首次成为韩国最大的贸易顺差国。去年是韩国与越南建交30周年。据分析,贸易顺差大幅增加是受韩国企业积极进军越南市场等影响。继越南之后，韩国对美国、中国香港、印度、新加坡等国家和地区的贸易收支顺差分别位列其后。去年，韩国对代表性新兴市场印度的出口额为188.8亿美元，同比增加21%，创历史新高。相反，韩国此前代表性的贸易收支顺差国中国的排名则下滑至第22位。除1992年对中国贸易收支出现逆差外，这是中国的排名首次下滑至20位之外。受中国实施清零政策、进行封城等影响，韩国对中国的出口有所减少，但因锂等价格暴涨，从中国进口工业原材料的金额剧增。去年韩国的贸易逆差国中，能源资源富国沙特阿拉伯和澳大利亚分别排名第一和第二位。去年，韩国整体出口规模为6839亿美元，创历史新高。但由于能源价格暴涨导致进口额猛增，贸易收支逆差为472亿美元，也创历史新高。