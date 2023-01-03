韩总统室考虑停止《平壤共同宣言》效力 或重启对北扩音器广播

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韩国国际广播电台报道：5日有消息称，韩国总统室考虑若北韩再次侵犯韩国领土，将停止《9月平壤共同宣言》的效力。总统室核心有关人士当天在与韩联社的通话中表示，还有必要研究与《9.19军事协议》有关的其他协议，根据情况变化停止南北协议效力属于我国主权。《9.19军事协议》属于《平壤共同宣言》的附属协议。前总统文在寅于2018年9月19日访问北韩并举行南北首脑会谈，签署《平壤共同宣言》。同日，国防部前长官宋永武与北韩前人民武力相卢光哲签署《9.19军事协议》。同年10月23日，文在寅仅通过国务会议审议、批准便完成了两份协议的批准流程，而未经过国会同意，引起时任在野党的强烈批判。由于两份协议的内容紧密关联，总统室考虑同时停止两份协议的效力。例如，《平壤共同宣言》规定严格遵守、切实履行《9.19军事协议》。两份协议是全面停止效力、还是部分停止效力将取决于尹锡悦总统的判断。另据消息，政府正研究重启对北扩音器广播、电子屏幕播放视频、散发传单的方案，以作为《9.19军事协议》效力停止后的实质性后续措施。现行《南北关系发展法》禁止违反南北协议的行为。若在军事分界线附近利用扩音器向北韩广播、通过电子屏幕播放视频或散发传单，将处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金。不过分析指出，若规定“全面停止所有敌对行为”的《9.19军事协议》效力停止，那么该条款实际上将有名无实。