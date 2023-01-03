韩政府12日举行被强征劳工赔偿问题公开讨论会 公开解决方案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府敲定于12日就日帝被强征劳工赔偿方案举行公开讨论会。政府将在这一最终意见听取流程中首次公开正在研究的方案，预计与受害者方的激烈争论在所难免。外交部将于12日在国会举行讨论被强征劳工赔偿问题解决方案的公开讨论会。讨论会由韩日议员联盟和外交部联合主办。负责与日方谈判的外交部亚洲太平洋局局长徐旻廷、被强征受害者支援财团理事长沈揆先将发起动议。经过数次磋商后，政府与日方在赔偿方案上的意见分歧逐步缩小，政府考虑在讨论会上公开具体方案。外交部持续研究的方案是由包括《韩日请求权协定》受惠韩企在内的两国企业筹措基金，被强征受害者支援财团通过该基金代替战犯企业向受害者支付赔款。为此，被强征受害者支援财团修改了财团章程，并正与浦项制铁就向基金出资40亿韩元的方案进行讨论。问题在于日方的回应。受害方要求日本战犯企业参加基金筹资、日本政府或战犯企业道歉。一名受害者表示，我们在日本受尽苦难，说一句道歉还需要分场合吗？不过日本截至目前尚未表明立场，外交部也对协商内容保持缄默。受害者方面认为，讨论会有可能成为政府强推自身方案的例行流程，正考虑是否参加。此次讨论会是政府方案敲定前最后一次公开意见听取程序，预计将成为解决被强征劳工赔偿问题的重要分水岭。