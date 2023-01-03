韩5日起要求自中国入境人员登机前出示新冠阴性证明

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韩国国际广播电台报道：数据显示，自中国入境且持短期签证的人员中三分之一被确诊感染新冠。5日起，自中国入境的人员须在登机前出示新冠检测阴性证明。中央防疫对策本部表示，以5日0时为准，自中国入境人员累计达1924人，其中327名持短期签证者接受了PCR检测，确认103人感染新冠。这相当于三分之一的检测对象被确诊。防疫部门从1月2日起对所有自中国入境人员实施入境后PCR检测，5日起追加要求拟入境者在登机前出示检测阴性证明。从中国入境的所有韩国公民和外籍人员须出示登机前48小时内进行的PCR检测阴性证明或24小时内由医生等专业人员实施的快速抗原检测阴性证明。入境后，持短期签证者须在机场检测中心接受新冠检测，并在候检站等待检测结果，结果呈阴性方可离开机场。中央防疫对策本部方面表示，检测结果呈阳性的持短期签证外国人须在隔离设施隔离七天，入境后的PCR检测费用、隔离设施住宿费等均由本人承担。另外，韩国新冠冬季再流行持续。以5日0时为准，新增6.4万余例新冠确诊病例，较上周同期减少7300余例。危重病例为571例、死亡者新增66人。防疫部门表示，新冠二价疫苗接种者的重症转化风险较未接种者低94.8%，建议积极接种二价疫苗。