韩统一部：正探讨能否重启对北传单散发和扩音器广播

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦要求，若北韩再次侵犯韩国领土，考虑停止《9.19军事协议》的效力。对此，统一部表示，正对协议效力停止后能否重启对北散发传单和扩音器广播等进行法律上的探讨。统一部有关人士5日表示，对法律的解释是管辖部门的权限，目前有关部门正在研究，若根据《南北关系发展法》第23条停止南北协议的效力，是否能够采取第24条所禁止的行为。《南北关系发展法》第23条规定，若总统认为有必要，可停止南北协议的效力。第24条则明确规定，对北扩音器广播、对北散发传单等行为违反南北协议，予以禁止。不过统一部也表示，对《9.19军事协议》效力停止的探讨不会扩大至《平壤共同宣言》。统一部有关人士称，政府并未考虑停止9月《平壤共同宣言》的效力，尹锡悦总统的发言仅限于《9.19军事协议》。对于《9.19军事协议》效力停止是否会影响到《板门店宣言》效力的提问，这名人士表示，应认为效力停止仅限于《9.19军事协议》本身。《9.19军事协议》经过国务会议审议并完成了官报公布等流程。而《板门店宣言》的批准同意案虽然提呈国会，但由于第20届国会任期结束，并未生效。前总统文在寅和北韩国务委员长金正恩于2018年4月在板门店“和平之家”发布《板门店宣言》，9月在平壤签署《平壤共同宣言》。《9.19军事协议》是《平壤共同宣言》的附属协议，全名为《旨在履行历史性板门店宣言的军事领域协议》。