首尔市公开《2040首尔城市基本规划》 废除住宅35层高度限制

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韩国国际广播电台报道：首尔市政府5日敲定并公告《2040首尔城市基本规划》。规划的核心内容是废除统一适用于首尔地区的住宅不得超过35层的高度限制，打造居住、工作、休闲等所有功能位于步行30分钟距离内的“步行日常生活圈”。《首尔城市基本规划》是首尔市最高级别的空间规划，为各类城市规划提供指导方针，依据《国土规划法》五年制定一次。首尔市提出的未来20年愿景是“我的宜居首尔，所有人的世界首尔”。为实现该愿景，首尔市提出了七大目标并制定了各领域战略计划、空间规划、区域规划。七大目标分别是打造步行日常生活圈、重组以水岸为中心的空间、基础设施立体化、中心城区功能革新、未来交通基建、碳中和安全城市、城市规划大转换。此次规划的最大特点是摆脱死板、千篇一律的城市规划，转向灵活的规划体系。为此，首尔市将首先废除统一适用于首尔全境的居住建筑不得超过35层的高度限制，根据区域条件灵活管理天际线。另外，首尔市引入了“步行日常生活圈”的概念，迎合数字时代居住和工作空间分界线消失、以自我为中心的生活方式凸显的趋势。首尔市计划对以居住用途为主的日常空间进行全面重组，在首尔全境打造步行30分钟内可享受居住、工作、休闲等所有功能的空间。与此同时，首尔市提出“超越分区”（Beyond Zoning）的理念作为未来城市管理的新模式。超越分区指灵活的空间运用管理体系，在维持各区域用途指定目的的同时，摸索结合区域特点的融合性、综合性土地使用方案。该模式引入后，将可进行灵活、整体性的规划，不再受限于土地用途。首尔市从2019年起着手准备《2040基本规划》，去年3月公布了主要内容，去年11月通过城市规划委员会审议，完成了所有法律程序。