韩军截至1日未能识别禁飞区北韩无人机航迹 否认隐瞒事实

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韩国国际广播电台报道：韩国军方表示，未能预先掌握北韩无人机侵入首尔核心地区的有关情况，对故意隐瞒事实的说法予以了否认。国防部有关人士6日接受采访时介绍了去年12月26日北韩无人机侵犯韩国领空后进行分析和应对的过程。这位人士表示，在北韩无人机侵犯韩国领空的第二天即去年12月27日，包括联合参谋本部战备态势检查室和雷达专业评估团人员在内的20余名检查官开始进行检查，以掌握相关部队采取的措施情况和调查北韩无人机的准确航迹。在检查过程中，战备态势检查室长接到报告称，一不明航迹可能经过了禁飞区P-73北端部分地区。该禁飞区以总统室附近特定地点为中心、半径为3.7公里。经再次调查后，联合参谋本部3日将战备态势检查室的评估内容定为最终结论，4日与国防部长官李钟燮等一同向尹锡悦总统进行了报告。国防部有关人士表示，军方截至1月1日未能识别经过禁飞区北端部分地区的不明航迹。由于在野党议员在1月1日以前就曾提到北韩无人机或飞入禁飞区，因此军方表态称在此之前未能识别北韩无人机航迹被解读为其否认隐瞒或歪曲有关事实。针对有声音指出，从去年12月28日联合参谋本部向国会提交的北韩无人机航迹就能看出有可能侵犯了P-73禁飞区，对此，联合参谋本部有关人士表示，当时综合所接到的报告内容和截至当时所掌握的情况提交了北韩无人机航迹，随后进行的检查工作确认北韩无人机入侵范围较此前所知更加深入。国防部一位人士表示，并未隐瞒事实或进行虚假报告。虽然披露过程存在不到位之处，但军方尽全力调查情况、公开事实。