韩四人家庭春节祭祀用品购买费平均29.4万韩元 上涨3.7%

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韩国国际广播电台报道：据调查，今年春节四人家庭举行茶礼所需的平均费用为29.4338万韩元，同比增加3.7%。临近春节，韩国消费者团体协议会物价监视中心于1月2日-3日对首尔25个地区内的90个市场和流通企业的25种春节祭祀用品价格进行了调查，结果显示，以四人家庭为准，平均购买费为29.4338万韩元，较去年春节首轮物价调查时期的28.3923万韩元上涨3.7%。从各流通行业来看，传统市场的平均购买费最低，为24.0488万韩元。其后依次为普通超市(24.4763万韩元)、大型超市(28.4818万韩元)、企业型超市(28.7357万韩元)、百货商场(46.8084万韩元)。若在传统市场进行采购，水产品价格较大型超市便宜29.5%、蔬菜和林业产品便宜26%、畜产品便宜19.5%。不过大型超市的水果(-0.5%)和加工食品(-15%)价格更低廉。从各项目来看，食用油(+28%)、黄花鱼(+22.6%)和面粉(+21.6%)价格较去年涨幅最大。但柿饼(-18.5%)、甜柿(-17.1%)和梨(-12.2%)等的价格较去年有所下跌。协议会方面强调，在政府制定的16大畅销产品管理项目中，有必要对此次调查发现价格高升的苹果、猪肉和黄花鱼施行物价稳定政策。