韩仁川江华西部海域发生3.7级地震 仁川等地有震感

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据韩国气象厅消息，9日凌晨1时28分许，仁川江华郡西部25公里海域发生3.7级地震，震源深度19公里。自动分析显示震级为4.0级，经进一步分析后调整为3.7级。仁川地区的仪器烈度为4度，首尔、京畿道为3度，江原、世宗、忠南、忠北为2度。仪器烈度是根据地震仪观测数据算出的震动程度。4度代表“室内多人有震感、可被震醒，窗户及碗具摇晃”，3度为“室内、特别是建筑上层的人有明显震感，停放的车辆轻微晃动”，2度为“少数处于安静状态或建筑上层的人有震感”。据仁川消防本部消息，截至凌晨2时总计收到30起与地震有关的报警。这是韩半岛及周边海域进入新年以来首次、也是继去年12月1日之后时隔约40天发生3.0级以上地震，同时也是继去年10月29日忠清北道槐山郡发生4.1级地震后，再次发生3.5级以上地震。此次地震再次显示出韩半岛并不存在地震安全地带。1978年以来的记录显示，此次地震发生地半径50公里范围内总计发生过32次2.0级以上地震，规模最大的一次为1989年6月20日的3.2级地震。1月5日0时28分，济州道西归浦海域发生2.4级地震。7日清晨5时12分，全罗南道新安郡黑山岛海域发生2.4级地震。