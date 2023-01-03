韩执政党党首选举在即 多方势力激烈竞争

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党党代表竞选在即，总统尹锡悦的想法受到关注。与此同时，国会议员安哲秀9日上午9时宣布参选，表示将为尹锡悦添一臂之力。另外，总统室与低生育率及老龄化社会委员会副委员长罗卿瑗之间的矛盾日渐加剧。安哲秀正式宣布参选党代表，并呼吁党员选择自己，以在国会议员选举中获得压倒性胜利。安哲秀强调，将成为能够为尹锡悦总统添一臂之力的党代表，成为尹锡悦政府成功的后盾。他表示，若尹锡悦总统失败，那么安哲秀也不会有政治前途，没有人比我更迫切地希望尹锡悦总统成功。安哲秀还指出，明年的国会议员选举成败取决于首都圈，呼吁党员选择最了解首都圈民意的自己为党代表。另外，去年12月宣布参选的国会议员金起炫设立竞选团队办公室，正式展开选举活动。金起炫强调，自己与亲尹锡悦核心人士张济元联合，已获得尹锡悦的青睐。与此同时，低生育率及老龄化社会委员会副委员长罗卿瑗与总统室之间围绕“生育后减免贷款”方案的矛盾日渐激烈。罗卿瑗前一天在社交媒体上发帖称，十分理解总统室对该方案的担忧，但该政策仍值得探讨。对此，总统室多次表示“极为失望”。总统室有关人士指出，总统室已表明该方案与政府政策不符，罗副委员长却坚持自身意见，是一种政治行为。总统室的公开反对意味着罗卿瑗不具备党代表资格。还有部分意见认为，应解除罗卿瑗的副委员长职务。