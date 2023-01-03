韩国防部：针对北韩无人机的回应为行使自卫权 《停战协定》无法限制

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部9日表示，韩军针对去年12月侵犯韩国领空的北韩无人机采取的军事行动是《联合国宪章》保障的自卫权行使措施，不受《停战协定》的限制。国防部发言人全夏圭（音）当天在例行记者会上表示，去年底北韩无人机侵犯我军事分界线是违反《停战协定》、《南北基本协议书》、《9.19军事协议》的挑衅行为。全夏圭强调韩方的应对行动是对北韩赤裸裸的军事挑衅的回应措施，是在自卫权行使范围内的相应措施，这类自卫性应对行动是《联合国宪章》保障的合法权利。《联合国宪章》第51条规定，当联合国成员国遭到武力攻击，有权行使个别和集体自卫权。有意见认为，韩国的行动是否违反《停战协定》将根据联合国军司令部的调查结果判定。对此，全夏圭表示，根据我方的法律探讨结果，自卫权层面的应对行为是《联合国宪章》第51条保障的合法权利，《停战协定》是下级法律，无法限制《联合国宪章》保障的权利。2011年北韩炮击延坪岛事件发生后，联合国军司令部在特别调查报告中指出，北韩军的炮击挑衅是对韩军和韩国的敌对行为和武力行使，不能视为行使自卫权，从而被正当化。而韩国海军陆战队的回应射击则是正当的自卫权行使，符合《停战协定》、《联合国宪章》和国际惯例法，亦未违反《停战协定》的规定和精神。