韩新确认745名佐渡矿山韩半岛劳工姓名

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韩国国际广播电台报道：日本佐渡矿山是日帝强占期被强征韩半岛劳工进行劳役的地点。最新研究结果确认了700余名韩半岛劳工的姓名。日帝强征与和平研究会代表研究委员郑惠敬（音）9日向韩联社表示，经对佐渡矿山方面撰写的三份“韩半岛人香烟发放名单”及附属文件的分析，确认了745名在佐渡矿山从事强制劳役的韩半岛劳工的姓名。研究结果刊登在韩日民族问题学会发行的学术杂志《韩日民族问题研究》上。郑惠敬表示，从三份名单中找到了494名韩半岛劳工的信息，此外又通过国家记录院保存的七份被强征劳工有关名单、日本市民团体调查结果、旧报纸等24种资料对佐渡矿山的韩半岛劳工进行了分析，最终确认了580余人的完整姓名以及160余人的部分姓名或日式姓名。另外，韩半岛劳工原籍信息也得到了很大程度的确认。佐渡矿山韩半岛人情况研究的先驱、福冈大学名誉教授广濑贞三曾认为，韩半岛劳工主要来自忠清南道和忠清北道。不过此次研究显示，韩半岛劳工的原籍遍布咸镜南道、庆尚北道、江原道等多地。另有记录显示出佐渡矿山的劳役为强迫性质。香烟发放名单的附属资料记载了韩半岛劳工逃离矿山或回乡探亲后未按时到岗的情况。当时日本警方的《特高月报》也刊登了韩半岛劳工发起的罢工事件。位于日本新潟县前海佐渡岛的佐渡矿山从平安时代（794年-1185年）末期起作为沙金生产地而闻名。太平洋战争爆发后主要生产铜、铁、锌等战争物资。韩半岛劳工从1939年2月起进入佐渡矿山，截至1945年7月根据日帝劳务动员政策持续被投入当地。日本政府去年2月将佐渡矿山列入联合国教科文组织世界文化遗产申报候选名单，申请的期限设定为以金矿闻名的江户时代（1603年-1867年），排除了强征韩半岛劳工的历史。