韩党政：高校支援权限移交地方 2025年起全国实施

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韩国国际广播电台报道：2025年起，韩国教育部的高校支援权限将移交地方。国民力量党首席发言人梁琴喜在记者会上表示，国民力量党、政府和总统室8日下午2时召开第七次党政高层协商会议，会上做出了上述决定。执政党和政府决定建立由地方自治团体主导的“以地区革新为中心的高校支援体系”，令陷于危机的地方高校与地区建立伙伴关系，构建良性循环的发展体系。政府决定从2025年起在全国范围内将高校支援权限移交地方，今年将首先在五个市道进行试点。为此，执政党和政府将在年底前修改《地方大学培育法》。另外，执政党和政府决定改革高等教育领域限制，大力推进亏损高校的结构重组。为此，政府将大胆废除在学科新设、招生名额调整、教务运营、资产处理、评估等方面的限制，并在年内制定《私立大学结构改善支援法》。执政党和政府还将就在废弃校园、闲置校园用地建设当地所需的文化、体育、福利设施等展开具体讨论。为此，政府将制定包括特别拨款支援、项目流程简化等内容的支援方案。另外，会议还就2030年世博会申办战略进行了讨论。2030年世博会举办地将于今年11月投票确定，政府将在4月的实地考察、6月和11月的竞争环节中积极宣传韩国的优势。另外，政府将在投票前向主要游说对象国派遣代表团，积极展开游说、争取支持。