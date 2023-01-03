韩经常项目收支时隔三个月再现逆差

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韩国国际广播电台报道：韩国半导体等产品的出口锐减，去年11月，韩国经常项目收支时隔三个月再次转为逆差。据韩国银行10日发布的“国际收支临时统计”资料显示，去年11月韩国经常项目收支逆差为6.2亿美元（约合7720亿韩元），较一年前（68.2亿美元顺差）减少了74.4亿美元。由此，去年1月至11月累计经常项目收支顺差规模减少了243.7亿美元，不及2021年同期（822.4亿美元）的三分之一。2020年5月至去年3月，韩国经常项目收支连续23个月实现顺差，去年4月随着进口猛增、外国人分红，经常项目收支转为逆差。虽然一个月后的5月恢复顺差基调，但四个月后的8月再次出现30.5亿美元的逆差，9月(15.8亿美元顺差)和10月(8.8亿美元顺差)的顺差规模也大幅缩小，11月则再次转为逆差。从各具体项目的收支情况来看，商品收支逆差为15.7亿美元，连续两个月出现逆差，较一年前（60.7亿美元顺差）锐减76.4亿美元。11月，出口额（523.2亿美元）同比减少12.3%（73.1亿美元）。此前去年9月出口额时隔23个月首次同比出现减少，此后连续三个月持续减少。受全球经济放缓影响，半导体(-28.6%，以通关为准)、化学工业产品(-16.0%)、钢铁产品(-11.3%)出口表现不振。从出口对象国和地区来看，对中国(-25.5%)、东南亚(-20.7%)、日本(-17.8%)的出口低迷。进口额(538.8亿美元)较一年前增加0.6%(3.2亿美元)。原材料进口额同比增加4.8%。其中，天然气、煤炭和原油进口额（以通关为准）增幅分别为44.8%、9.1%和21.8%。半导体(+12.4%)等生产资料的进口也增加0.4%，轿车(+64.0%)、粮食(+25.2%)等消费材料进口增加0.7%。