日本试图将强征韩半岛劳工的佐渡矿山列入《世界遗产名录》

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韩国国际广播电台报道：日本政府正试图将另一个韩半岛劳工遭强征的现场——佐渡矿山列入《世界遗产名录》。根据日本帝国主义强占韩国时期佐渡矿山的香烟发放名册，新确认了数百名被强征韩半岛劳工的名单。据KBS记者报道，目前有关部门找到了被强征韩半岛劳工的名册和生活的痕迹。这是2021年12月佐渡市博物馆向KBS公开的香烟发放名册，这份名册是强征韩半岛劳工的三菱矿业为了在佐渡矿山提供香烟而制作的。据了解，这份名单不仅有日本式名字和韩国名字、年龄，还记载了到期返乡、刑务所收监、逃跑等停止发放香烟的具体原因。到目前为止确认的佐渡矿山韩半岛劳工香烟发放名册共有三种。国内强征历史研究人员对这些名册和相关文件等进行了比较分析后，确认了700多名韩半岛劳工的名字，这批人员占1500多名受害者的一半左右。强征问题研究员郑惠京(音译)说，在个人宿舍里有一个被收容者的名册，还有人被调到了其他地区，这批人员无法知晓，所以在佐渡矿山工作过的人中，被发现的只是极少数人。日本政府和三菱矿业直接管理的韩半岛劳工名册目前下落不明，因此必须尽快寻找到其余香烟发放名册 。日本政府继军舰岛之后，也不断回避佐渡矿山曾强征韩半岛劳工进行劳役的历史。预计2月日本将推荐佐渡矿山为世界遗产候选地，因此需要进行广泛的实态调查。