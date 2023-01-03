去年韩就业人口增81.6万人 增幅创22年来新高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国就业人口同比增加81万余人，增幅创下22年来新高。统计厅12日发布的“2022年12月及全年雇佣动向”资料显示，去年韩国就业人口达2808.9万人，同比增加81.6万人。从年份来看，暴发新冠疫情的2020年韩国就业人口减少21.8万人，但2021年再增加36.9万人。15岁以上人口就业率达62.1%，同比上升1.6个百分点，创下1963年开始进行相关统计以来的最高值。15-64岁劳动年龄人口就业率达68.5%，同比上升2个百分点。从年龄来看，60岁及以上就业人口增加45.2万人，占比超过五成。50岁年龄段就业人口增加19.6万人，20岁年龄段就业人口增加11.2万人，所有年龄段的就业人口均有增加。15-29岁青年就业人口同比增加11.9万人。从产业来看，卫生及社会福利服务业就业人口增幅最大，达18万人。然后依次为制造业13.5万人、住宿及餐饮业8.4万人、信息通信业8万人。但批发零售、金融保险业就业人口则分别减少4.1万人和2.6万人。失业人口为83.3万人，同比减少20.5万人，减幅为19.7%。失业率为2.9%，同比下降0.9个百分点。12月，韩国就业人口同比增加50.9万人，连续22个月增加，但增幅则连续七个月放缓。