18万名LG U+用户个人信息被泄露

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韩国国际广播电台报道： 韩国警察正在调查18万名LG U+用户个人信息被泄露的经过。LG U+有关人士表示，公司发现18万名用户的个人信息被泄露，已委托警方展开调查。据LG U+介绍，每名用户被泄露的信息不一样，但包括姓名、生日、电话号码等信息，金融信息则未被泄露。1月1日，疑似黑客的一人在一网络攻击相关信息网站上留言称，自己拥有LG U+用户的姓名、生日、电话号码等信息，作为2000多万件信息的出售价格提出了6比特币（约为1.3亿韩元）的叫价。LG U+2日了解到相关情况后，委托警察网络调查队和韩国互联网振兴院（KISA）展开调查。LG U+有关人士在介绍发现相关情况后经过一周才予以公布的背景时表示，确认不明确的信息和个人信息被泄露的用户需要时间。LG U+正在向个人信息被泄露的用户发送短信和电子邮件，告知相关情况。同时，LG U+用户还可通过该公司官网查看自己的个人信息是否被泄露。科学技术信息通信部和韩国互联网振兴院11日对LG U+的数据中心展开现场调查，将调查LG U+处理和管理用户信息的过程是否存在漏洞以及遭受网络攻击的经过等，若发现问题，将采取措施，防止类似情况再次发生。