韩锦山苏子叶人气旺 销售额创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国国内出售的苏子叶约有三分之一产自忠清南道锦山郡，人口约有五万人的锦山郡在国内苏子叶市场的地位举足轻重，对海外出口也持续增加，去年销售额创下历史新高。农民们在忙着采摘苏子叶，随采随卖，忙得不可开交。种植苏子叶的农民金驻任（音译）说，因为全部都能售出，所以再跟我们订货，也因为货量不足而不能提供。锦山苏子叶人气鼎盛，销售额再创新高。自2015年被指定为苏子叶特区后，连续七年每年销售额均创新高，去年销售额增至693亿韩元。国内出售的苏子叶约有三分之一产自锦山，在全国总产量中占比32%。锦山苏子叶人气高的原因之一是当地昼夜温差大，因此苏子叶的味道和香气突出。同时还有一个重要原因是农户和农协彻底展开了分工合作，农协负责流通，农户则专注于生产高质量的苏子叶，从而加强了竞争力。忠南锦山万仁山农协组合长全顺求（音译）表示，农协存在的根本在于农民，为了农民，农协应负起责任，站在最前方。持续进行技术开发也是锦山苏子叶一直领先市场的秘诀。锦山在国内最先经营苏子叶智能农场，且采用营养液栽培方式，并率先获得全球农产品优秀管理制度(GAP)认证。目前锦山正推进打造全球首个人工智能农场。锦山郡农业技术中心特殊作物组李相珉（音译）表示，我们拥有足够的栽培技术，若能运用人工智能技术，将可实现更精密的农业。苏子叶同时也为面临人口减少的锦山带来了希望。