2022年韩新增就业人口81万余人 今年增幅将收窄

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韩国国际广播电台报道：去年韩国就业人口增加81万人以上，增幅创22年来的新高。但考虑到国内外经济形势和基数效应等的影响，预计今年就业人口增幅将大幅收窄。去年就业人口同比增加81.6万人，增幅创2000年以后22年来的最高值。分析认为，由于新冠疫情防疫等公共工作岗位增加和出口向好、日常生活恢复等，使得经济活动增加，就业人口大幅增加。从各行业来看，包括政府工作岗位在内的卫生及社会福利服务业就业人口增幅最大，增加18万人。制造业就业人口增加13.5万人，住宿餐饮业为8.4万人，信息通信业就业人口也增加8万余人。随着就业人口剧增，15岁及以上人口就业率增至62.1%，创开始相关统计以来的最高值。但就业人口增幅正逐月收窄，去年12月为50.9万人，增幅自去年6月以后连续七个月缩小。统计厅社会统计局长孔美淑表示，目前制造业就业人口也有所减少，项目设施支援服务业也转为负增长，很多行业出现了就业人口减少。韩国银行和韩国开发研究院（KDI）预计，由于经济放缓、统计上的基数效应以及人口减少等，今年就业人口增幅将低于10万人。政府也认为，去年就业人口大幅增加，今年就业人口增幅将为10万人左右。政府表示，将提前编排公共工作岗位项目，如有必要，将拟定补充对策。